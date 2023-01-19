Olawoyin inanıyor

Türkiye Kupası son 16 turunda bugün Fenerbahçe ile karşılaşacak Rizespor'un orta saha oyuncusu İbrahim Olawoyin, sahaya bir üst tura yükselmek için çıkacaklarını söyledi. Olawoyin "F.Bahçe maçının ayrı bir hikayesi olacak. Biz yenmek için çıkacağız. Umarım bunu başarırız" dedi.
Türkiye Kupası son 16 turunda bugün Fenerbahçe ile karşılaşacak Rizespor'un orta saha oyuncusu İbrahim Olawoyin, sahaya bir üst tura yükselmek için çıkacaklarını söyledi. Olawoyin "F.Bahçe maçının ayrı bir hikayesi olacak. Biz yenmek için çıkacağız. Umarım bunu başarırız" dedi.