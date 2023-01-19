Kocaelispor’da Yasin an meselesi

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Kocaelispor, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bu bağlamda Körfez ekibinin, Yasin Öztekin ile görüştüğü ve anlaşmaya çok yakın olduğu öğrenildi. 35 yaşındaki kanat oyuncusu, 2014-2015 sezonunda Galatasaray formasıyla şampiyonluk yaşamıştı. Son olarak 1. Lig takımı Göztepe'de top koşturan ve sezonun ilk yarısında takımına 5 gol, 2 asistlik katkı sağlamıştı.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Kocaelispor, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bu bağlamda Körfez ekibinin, Yasin Öztekin ile görüştüğü ve anlaşmaya çok yakın olduğu öğrenildi. 35 yaşındaki kanat oyuncusu, 2014-2015 sezonunda Galatasaray formasıyla şampiyonluk yaşamıştı. Son olarak 1. Lig takımı Göztepe'de top koşturan ve sezonun ilk yarısında takımına 5 gol, 2 asistlik katkı sağlamıştı.