Gençlerbirliği'nde Cem bugün var yarın yok!

Gençlerbirliği Rodin Cem Deprem ile anlaşmalarını karşılıklı iptal ettiklerini duyurdu. Yapılan açıklamada, "Dün itibariyle prensipte anlaştığımız ve kamuoyuna yeni transferimiz olarak duyurduğumuz Rodin Cem Deprem ile sözleşme süresi konusunda mutabakata varamadığımızdan dolayı oyuncuyla anlaşmamızı karşılıklı iptal etmiş bulunmaktayız. Cem Deprem'e bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.
Gençlerbirliği Rodin Cem Deprem ile anlaşmalarını karşılıklı iptal ettiklerini duyurdu. Yapılan açıklamada, "Dün itibariyle prensipte anlaştığımız ve kamuoyuna yeni transferimiz olarak duyurduğumuz Rodin Cem Deprem ile sözleşme süresi konusunda mutabakata varamadığımızdan dolayı oyuncuyla anlaşmamızı karşılıklı iptal etmiş bulunmaktayız. Cem Deprem'e bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.