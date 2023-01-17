Soner bombası

Şampiyonluk adaylarından Samsunspor, transferde atağa kalktı. Orta alana takviye yapmak isteyen kırmızı-beyazlılar, Antalyaspor'dan Soner Aydoğdu'ya talip oldu. Kulübünün kendisine takım bulmasına izin verdiği tecrübeli oyuncuyla ilk temas kuruldu. Süper Lig'den de talipleri olan 32 yaşındaki orta sahayla ilk görüşme gerçekleştirildi. Soner'in Samsunspor'un ilgisine sıcak baktığı öğrenilirken; diğer teklifleri de dinledikten sonra kararını ileteceği bildirildi. Hacettepe, G.Birliği, Trabzon, Akhisar, Başakşehir ve Göztepe gibi takımlarda top koşturan tecrübeli oyuncu, bu sezon Süper Lig'de 12 maçta görev yaptı.