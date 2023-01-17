SON DAKİKA - Eyüpspor Berke Özer transferini açıkladı!

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor transferde hız kesmiyor.

İstanbul ekibi, kariyerini Portimonense'de sürdüren ve bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen kaleci Berke Özer'i kadrosuna kattı.

Eyüpspor'dan yapılan açıklamada "Eyüpspor'umuza Hoş Geldin Berke Özer! Eyüpspor'umuz, Portekiz Süper Ligi takımı Portimonense'den Berke Özer'i 2.5 yıllığına renklerine bağladı. Berke Özer'e 'hoş geldin' diyor, eflatun sarılı formayla başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.