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Junior Fernandes’te mutlu son

Manisa FK, Şilili yıldızı renklerine bağladı. Alanyaspor ve Başakşehir formaları da giyen 34 yaşındaki kanat imzayı attı. Junior Fernandes, 6 ay siyah-beyazlılarda oynayacak.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ocak 2023 Salı 06:50
Junior Fernandes’te mutlu son

Transfer çalışmalarını sürdüren Manisa FK bombayı patlattı. Siyah-beyazlılar, Junior Fernandes transferinde mutlu sona ulaştı. Ülkemizde daha önce Alanyaspor'daki performansıyla dikkat çeken ve Başakşehir forması da giyen 34 yaşındaki kanat oyuncusuyla 6 aylık sözleşme imzalandı. Fernandes son olarak ülkesi Şili'de Universidad de Chile'de oynuyordu.

HİKAYEM SÜRECEK

Ayağının tozuyla açıklamalarda bulunan Fernandes, Manisa FK'de olduğu için çok heyecanlı olduğunu dile getirdi. Daha önce Süper Lig'de çok güzel sezonlar yaşadığını belirten Şilili sol kanat, "Türkiye'deki hikayeme Manisa Futbol Kulübü'nün başarısı için devam edeceğim. Hedefimiz Süper Lig olacak ve en kısa sürede takımıma katkı sağlayarak bu hedefe ulaşmak istiyorum. Taraftarımız bize güvensin" ifadelerini kullandı.

Yeni takımına imza atan başarılı oyuncu, tek hedefin Manisa'yı Süper Lig'e taşımak olduğunu ifade etti.

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