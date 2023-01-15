Tuzlaspor Adanaspor: 0-1 | MAÇ SONUCU

Spor Toto 1. Lig'in 20. haftasında Adanaspor, deplasmanda Tuzlaspor'u 1-0 mağlup etti.

MAÇTAN DAKİKALAR



3. dakikada Tuzlaspor'da ceza sahası ön çizgisi dışından Imbula'nın vuruşunda meşin yuvarlak direğin üstünden az farkla auta gitti.



27. dakikada Adanaspor atağında Emre Kaplan'ın sol çaprazdan yaptığı ortada ceza sahası içinde Burak Çoban topu Leya'nın önünde indirdi. Bu oyuncunun ayağının içiyle yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalecinin solundan ağlarla buluştu. 0-1



40. dakikada Tuzlaspor atağında sağ taraftan yapılan ortada arka direkte Mehmet Coşkun'un kafa vuruşunda kaleci Ahmet Said kurtarışında meşin yuvarlağı kornere gönderdi.



45. dakikada Bilal Başacıkoğlu'nun ceza sahası gönderdiği pasta penaltı çizgisinde topla buluşan Mata, yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin yanında auta gitti.



45+5. dakikada savunma arkasında atılan pasta topla birlikte ceza sahasına giren Mata, sağ çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Ahmet Said'in kurtarışında meşin yuvarlak kornere gitti.



62. dakikada sağ taraftan topla birlikte ceza sahası giren Yahaya'nın içeri gönderdiği pasta Adeniyi'nin vuruşunda kaleci meşin yuvarlağı kontrol etti.



67. dakikada Tuzlaspor'un ceza sahası dışı sağ çaprazından kullandığı serbest vuruşta, Muhammed Demirci'nin yakın köşeye yaptığı vuruşta kaleci Ahmed Said'in müdahalesiyle meşin yuvarlak kornere çıktı.