Halil Akbunar Eyüp’te

Spor Toto 1. Lig'de zirvede yer alan Eyüpspor, transferde bombayı patlattı. Eflatun-sarılılar, Belçika temsilcisi Westerlo'da forma giyen milli futbolcu Halil Akbunar'ı kadrosuna kattı. Transferi duyuran kulübün asbaşkanı Fatih Kulaksız, 29 yaşındaki kanat oyuncusuyla 3.5 yıllık sözleşme imzalayacaklarını ifade etti. Adım adım Süper Lig'e yürüyen İstanbul ekibi, Halil'in bonservisi için yaklaşık 1.5 milyon euro'yu kasasından çıkartacak. Elazığspor ve Göztepe formaları giyen tecrübeli oyuncu, sezon başında 1 milyon euro bonservisle Belçika'nın yolunu tutmuştu. Westerlo'da 15 maça çıkan Halil, 3 gol ve 4 asistle oynadı. Başarılı kanat oyuncusu A Milli Takım formasıyla ise 2 maça çıktı.