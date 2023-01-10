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Eyüpspor'un yeni hedefi Efe Sarıkaya!

Geçen ay İspanyol ekibi Atletico Madrid'in resmi teklif sunduğu, İngiliz ekibi Manchester City'nin ilgi yazısı gönderdiği 17 yaşındaki savunmacı şimdi de Eyüpspor'un radarına girdi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ocak 2023 Salı 15:40 Güncelleme Tarihi: 10 Ocak 2023 Salı 15:43
Eyüpspor'un yeni hedefi Efe Sarıkaya!
Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altay'da bu sezon vitrine çıkan genç stoper Efe Sarıkaya'ya son olarak lider Eyüpspor kanca attı.

Geçen ay İspanyol ekibi Atletico Madrid'in resmi teklif sunduğu, İngiliz ekibi Manchester City'nin ilgi yazısı gönderdiği 17 yaşındaki savunmacı şimdi de Eyüpspor'un radarına girdi. U19 Milli Takımı'nda görev alan Efe'nin transferi konusunda Altay Başkanı Ayhan Dündar ile Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya'nın pazarlık halinde olduğu öğrenildi.

Atletico Madrid'in sunduğu teklifi düşük bulan Altay yönetimi, Efe'nin bonservis ücreti konusunda Eyüpspor'la temaslarını sürdürüyor. Oyuncunun başka bir kulübe transferinden pay almak isteyen İzmir temsilcisi, ayrıca Efe'yi sezon sonuna kadar kadrosunda tutma şartıyla satmayı planlıyor. İlk yarıda görev aldığı 17 maçın 15'inci ilk 11'de şans bulan milli futbolcunun, siyah-beyazlı kulüple 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
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