Bambaşka bir Adana

Adanaspor Teknik Direktörü Kemal Kılıç, takımının savunmada yaşadığı problemleri çözerek çıkış yakalamak istediklerini söyledi. Ligin ilk yarısında iyi oynadıklarını belirten tecrübeli hoca, "Takımımızın savunmayı doğru yapamama gibi bir problemi var. Bunu mutlaka düzelteceğiz. 3-4 maçlık bir kazanma serisi yakalamak takımı bambaşka bir yere getirebilir" ifadelerini kullandı. TRANSFER çalışmalarına dair bilgi veren Kemal Kılıç, 2- 3 oyuncuyla kadroyu güçlendireceklerini söyledi. Çok fazla takviyeye ihtiyaç olmadığını aktaran tecrübeli çalıştırıcı, "2-3 oyuncu takviyesi yapmayı düşünüyoruz. Taraftarlarımıza çok ihtiyacımız var. Destekleri, içinde bulunduğumuz durumdan çıkmamız için bize önemli ölçüde yardım edecek" diyerek sözlerini noktaladı.