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Çaykur Rizespor Sinan Osmanoğlu'nu transfer etti

Spor Toto 1’nci Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, 32 yaşındaki defans oyuncusu Sinan Osmanoğlu’nu renklerine kattı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ocak 2023 Cumartesi 13:33
Çaykur Rizespor Sinan Osmanoğlu'nu transfer etti

Rizespor, MKE Ankaragücü'nde savunma oyuncusu Sinan Osmanoğlu ile prensip anlaşmasına vardı.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Çaykur Rizesporumuz Sinan Osmanoğlu'nun kulübümüze transferi için Ankaragücü ile prensip anlaşmasına varmıştır. Deneyimli defans oyuncusu takımımızın Antalya'daki devre arası hazırlık kampına katılmış olup, transfer sezonunun açılmasıyla birlikte resmi işlemler tamamlanacaktır. Sinan'a 'Hoş geldin' diyor, kendisine yeni takımında başarılar diliyoruz. Camiamıza ve kamuoyuna saygılarımızla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

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