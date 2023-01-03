Göztepe’de Yasin devam ediyor!

Ara transfer döneminde takviye arayışlarını sürdüren Göztepe, kaptan Yasin Öztekin'le sözleşme uzatma görüşmelerini sürdürüyordu. Sezon başında Samsunspor'dan İzmir ekibine dönen 35 yaşındaki oyuncu, teklife olumlu yanıt verdi. 17 maçta 5 gol, 2 asistle oynayan tecrübeli oyuncuyla 1 yıllık yeni sözleşme imzalanması bekleniyor.
Aratransfer döneminde takviye arayışlarını sürdüren Göztepe, kaptan Yasin Öztekin'le sözleşme uzatma görüşmelerini sürdürüyordu. Sezon başında Samsunspor'dan İzmir ekibine dönen 35 yaşındaki oyuncu, teklife olumlu yanıt verdi. 17 maçta 5 gol, 2 asistle oynayan tecrübeli oyuncuyla 1 yıllık yeni sözleşme imzalanması bekleniyor.