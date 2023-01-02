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TFF 1. Lig'de 20 ve 21. hafta programları belli oldu!

Spor Toto 1. Lig'de ikinci yarıın ilk 2 hafta programı belli oldu. Konuyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'ndan açıklama geldi. İşte detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ocak 2023 Pazartesi 17:59
TFF 1. Lig'de 20 ve 21. hafta programları belli oldu!

Spor Toto 1. Lig'de ikinci yarının ilk 2 hafta programı açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, 1. Lig'de 20 ve 21. hafta maçlarının programı şöyle:

20. HAFTA

13 Ocak Cuma:

20.00 Altaş Denizlispor-Eyüpspor (Denizli Atatürk)

14 Ocak Cumartesi:

13.30 Dyorex Boluspor-Manisa FK (Bolu Atatürk)

13.30 Ankara Keçiörengücü-Çaykur Rizespor (Aktepe)

16.00 Yılport Samsunspor-Altay (Samsun Yeni 19 Mayıs)

19.00 Göztepe-Sakaryaspor (Gürsel Aksel)

15 Ocak Pazar:

13.30 Tuzlaspor-Adanaspor (Sancaktepe 15 Temmuz)

16.00 Yeni Malatyaspor-Bodrumspor (Yeni Malatya)

19.00 Altınordu-Gençlerbirliği (Bornova Aziz Kocaoğlu)

16 Ocak Pazartesi:

20.00 Pendikspor-Erzurumspor FK (Pendik)

21. HAFTA

20 Ocak Cuma:

20.00 Sakaryaspor-Altınordu (Yeni Sakarya Atatürk)

21 Ocak Cumartesi:

13.30 Erzurumspor FK-Göztepe (Erzurum Kazım Karabekir)

13.30 Bayçimento Bandırmaspor-Tuzlaspor (Bandırma 17 Eylül)

16.00 Gençlerbirliği-Dyorex Boluspor (Eryaman)

19.00 Altay-Pendikspor (Alsancak Mustafa Denizli)

22 Ocak Pazar:

13.30 Bodrumspor-Ankara Keçiörengücü (Bodrum İlçe)

16.00 Eyüpspor-Yılport Samsunspor (Eyüp)

19.00 Adanaspor-Yeni Malatyaspor (Yeni Adana)

23 Ocak Pazartesi:

20.00 Çaykur Rizespor-Altaş Denizlispor (Çaykur Didi)

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