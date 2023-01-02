Serimiz devam edecek

Samsunspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, ligin ikinci yarısında da şampiyonluk yarışında olacaklarını söyledi. 9 maçlık yenilmezlik serisiyle araya girdiklerini belirten tecrübeli hoca, "Dönüşte Altay karşısında bunu sürdürmek istiyoruz. Son derece ciddi rakipler var. Sonuna kadar gitmek istiyoruz" diye konuştu.
Samsunspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, ligin ikinci yarısında da şampiyonluk yarışında olacaklarını söyledi. 9 maçlık yenilmezlik serisiyle araya girdiklerini belirten tecrübeli hoca, "Dönüşte Altay karşısında bunu sürdürmek istiyoruz. Son derece ciddi rakipler var. Sonuna kadar gitmek istiyoruz" diye konuştu.