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Ada yolcusu!

Burnley, Adanaspor forması giyen Bennasser'e talip oldu. Faslı orta sahanın devre arasında İngiltere'ye gitme ihtimali yüksek...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ocak 2023 Pazartesi 06:50
Ada yolcusu!
Adanaspor'un yıldız oyuncusu Youssef Ait Bennasser'e talip çıktı... İngiltere Championship ekiplerinden Burnley'nin Faslı yıldızla yakından ilgilendiği bildirildi. Sezon sonuna kadar sözleşmesi olan 26 yaşındaki orta sahanın, devre arasında takımdan ayrılma ihtimalinin bulunduğu öğrenildi. Sivasspor ve Konyaspor'un da radarında olan Bennasser'in piyasa değeri 750 bin euro olarak gözüküyor. Turuncu-beyazlılar, geçen sezon Monaco'dan bedelsiz transfer ettiği oyuncudan bonservis geliri elde etmeyi planlıyor.
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