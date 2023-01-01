Orgill Bodrum’da

Bodrumspor, ara transfer dönemine hızlı başladı. Yeşilbeyazlılar geçen yıl Manisa forması giyen golcü Dever Orgill'le sözleşme imzaladı. Bu sezonu kulüpsüz geçiren Jamaikalı oyuncu için herhangi bir bonservis bedeli ödenmedi. 32 yaşındaki oyuncu, A.Gücü ve Antalyaspor formaları da giydi.
Bodrumspor, ara transfer dönemine hızlı başladı. Yeşilbeyazlılar geçen yıl Manisa forması giyen golcü Dever Orgill'le sözleşme imzaladı. Bu sezonu kulüpsüz geçiren Jamaikalı oyuncu için herhangi bir bonservis bedeli ödenmedi. 32 yaşındaki oyuncu, A.Gücü ve Antalyaspor formaları da giydi.