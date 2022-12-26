Haberler TFF 1.Lig Altınordu Çaykur Rizespor maçının ardından Gökhan Ünal: 1 puan umut verici!

Altınordu Çaykur Rizespor maçının ardından Gökhan Ünal: 1 puan umut verici!

Spor Toto 1. Lig'in 19. haftasında Altınordu ile Çaykur Rizespor kozlarını paylaştı. İzmir'de oynanan mücadele golsüz berabere sona ererken mücadele sonrası Altınordu Teknik Direktörü Gökhan Ünal dikkat çeken açıklamalara yer verdi. İşte detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 26 Aralık 2022 Pazartesi 19:49
Altınordu Çaykur Rizespor maçının ardından Gökhan Ünal: 1 puan umut verici!

Spor Toto 1. Lig'in 19. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk eden Altınordu, rakibiyle golsüz berabere kaldı.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Altınordu Teknik Direktörü Gökhan Ünal, Altınordu'ya gelirken takımdaki özgüven eksikliğini gördüğünü ifade ederek, "Bireysel anlamda yeteneklerini sergilemeyenler vardı. Beraber oynamayı öğretiyoruz onlara. Maçın içinde bunu iyi sergilediler. Uzun süre sonra gol yemeden maçı tamamladık. Kazanabilirdik, kaybedebilirdik. Bugün 1 puan aldık. Bu 1 puan bizim için umut vericiydi" dedi.

Devre arasını en iyi şekilde değerlendirmek istediklerini kaydeden Ünal, "İkinci yarıya daha iyi başlamak istiyoruz. Ligden düşmeyi düşünmüyoruz. Altınordu'yu üst sıralara çıkarmaya geldim. Bünyemize uygun oyuncuları araştırıyoruz. Gelmek isteyen oyuncular var. Kadromuza iyi oyuncular katıp ikinci yarıya en iyi şekilde başlayacağız" şeklinde konuştu.

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