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Altay skoru tutamıyor

Altay, Spor Toto 1. Lig’de arka arkaya oynadığı Denizlispor ve Tuzlaspor maçlarında öne geçmesine rağmen skoru koruyamayarak sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 26 Aralık 2022 Pazartesi 11:05
Altay skoru tutamıyor

Altay, Spor Toto 1. Lig'de oynadığı son iki karşılaşmada öne geçmesine rağmen skoru koruyamadı. İzmir temsilcisi, ilk olarak 17. hafta mücadelesinde Denizlispor'a konuk olmuştu. Karşılaşmanın 46. dakikasında 1-0 öne geçen siyah-beyazlılar, 86 ile 90. dakikalarda yediği gollerle 2-1 mağlup oldu. İzmir temsilcisi, bir sonraki hafta deplasmanda bu kez Tuzlaspor'la karşılaştı. Altay, maça hızlı başlamış ve Ceyhun ile Paixao'nun attığı gollerle 2-0 öne geçmişti. Ancak siyah-beyazlılar, yine skoru tutamadı ve karşılaşmayı 4-2 kaybetti.


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