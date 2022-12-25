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Sivasspor’da Galatasaray maçı öncesi Clinton N'jie müjdesi

Sivasspor, Süper Lig'in 16. haftasında oynayacağı Galatasaray maçı için hazırlıklarına başladı. Sivasspor antrenmanında Clinton N'jie'ye dair de gelişme yaşandı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 25 Aralık 2022 Pazar 16:07
Sivasspor’da Galatasaray maçı öncesi Clinton N'jie müjdesi
DG Sivasspor, Pazar günü yaptığı antrenmanla Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı.

Spor Toto Süper Lig'de dün İstanbul deplasmanında Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup eden Sivasspor Pazar günü öğlen saatlerinde Sivas'a döndü ve ara vermeden Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı.

Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Yiğidolar, son bölümde ise yarım sahada çift kale maç yaptı.

Kasımpaşa karşısında 90 dakika forma giyen sporcular ise yenileme çalışması yaptı.

Sakatlığı geçen Clinton N'jie de takımla birlikte çalışmalara başladı.

Kırmızı-beyazlılar, Pazartesi günü yapacağı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarına devam edecek.

Sivasspor ile Galatasaray 29 Aralık Perşembe günü saat 17.00'de Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.
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