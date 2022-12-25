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Gençlerbirliği - Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig

TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. 19. hafta maçında Gençlerbirliği ile Bandırmaspor karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Gençlerbirliği - Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 25 Aralık 2022 Pazar 12:30 Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2022 Pazar 12:50
Gençlerbirliği - Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig

Gençlerbirliği - Bandırmaspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Spor Toto 1. Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 19. hafta maçında Gençlerbirliği ile Bandırmaspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Gençlerbirliği - Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GENÇLERBİRLİĞİ - BANDIRMASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Gençlerbirliği - Bandırmaspor maçı 25 Aralık Pazar günü saat 16:00'da TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

Gençlerbirliği - Bandırmaspor | CANLI İZLE

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