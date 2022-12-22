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Eyüpspor Gomis ve Efecan Karaca'yı kadrosuna katıyor!

TFF 1. Lig ekibi Eyüpspor transfer dönemine hızlı bir giriş yapacak. Berke Özer transferini duyuran İstanbul ekibi Bafetimbi Gomis ve Efecan Karaca'yı da kadrosuna katıyor. İşte detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 22 Aralık 2022 Perşembe 16:09
Eyüpspor Gomis ve Efecan Karaca'yı kadrosuna katıyor!

TFF 1. Lig'de 17 maçta topladığı 38 puanla en yakın rakipleri Samsunspor, Pendikspor, Bodrumspor, Rizespor ve keçiörengücü'ne 9 puan fark atan Eyüpspor, transferde büyük oynuyor.

BERKE ÖZER'İN TRANSFERİNİ RESMEN DUYURDULAR

Bu sezon başında Fenerbahçe'den ayrılarak Portekiz'in Portimonense takımına giden Berke Özer, Türkiye'ye Eyüpsqpor ile döndü. Kalecinin transferi Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya tarafından resmen açıklandı.

İKİ HEDEF: BAFETIMBI GOMIS VE EFECAN KARACA

Süper Lig'e çıkma konusunda büyük avantajı bulunan İstanbul ekibinin transferleri Berke Özer ile sınırlı değil. Galatasaray'ın forveti Bafetimbi Gomis ve Alanyasporlu Efecan Karaca, Eyüpspor'un hedefinde.

GALATASARAY'DA AYRILIYOR MU?

Bafetimbi Gomis'in Galatasaray'daki sözleşmesi bu sezon sonunda bitiyor. Mauro Icardi transferinden sonra ilk 11'deki yerini kaybeden Gomis, kendisine gelecek uzun süreli bir sözleşmeye 'Hayır' demeyecek.

GALATASARAY PARA KAZANACAK

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Mauro Icardi, Haris Seferovic ve Bafetimbi Gomis'in benzer özellikte oyuncular olduğunu düşünüyor ve farklı bir forvet profili istiyor. Bu yüzden ocak ayında Galatasaray'ın bir bonservis karşılığı Gomis'in gidişine onay verebileceği belirtiliyor.

EFECAN KARACA İSTANBUL'A GELMEK İSTİYOR

Alanyaspor'un kaptanı Efecan Karacan'ın sözleşmesi ise 30 Haziran 2025'te sona eriyor. Ajansspor'un haberine göre Galatasaray altyapısından yetişen futbolcu, kariyerine İstanbul'da devam etmek istiyor. Efecan Karaca'nın geçen sezon Fenerbahçe'ye transferi son anda gerçekleşmemişti.

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