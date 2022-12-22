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Berke Özer'in yeni takımı resmen belli oldu! Galatasaray derken...

Bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen Berke Özer, son olarak Portekiz'de oynuyordu. Genç kaleci, Türkiye'ye döndü ve artık Eyüpspor forması giyecek. İşte ayrıntılar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 22 Aralık 2022 Perşembe 16:47
Berke Özer'in yeni takımı resmen belli oldu! Galatasaray derken...

Berke Özer'in Portekiz kariyeri kısa sürdü. Yeni takımıyla sadece 2 maçta görev alabilen genç kaleci yeniden Türkiye'ye döndü.

22 yaşındaki file bekçisi, Eyüpspor ile anlaştı. Kulüp başkanı Murat Özkaya, Berke Özer'i transfer ettiklerini açıkladı. D-Smart'taki yayına katılan Özkaya, "Son olarak Berke Özer'i aldık. Berke'yi Süper Lig'e çıkabileceğimizi düşünerek aldık. Yabancı sınırını aşabilmek için bu hamle önemliydi" açıklamasını yaptı.

Berke Özer'in 2.5 artı opsiyonlu bir şekilde toplamda 4.5 yıllık anlaşma sağladığı bildirildi.

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