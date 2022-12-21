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Bodrum’un gözü kupada

Ege ekibinin hocası Taşdemir, "Konyaspor'u eleyip hem lig hem kupada devre arasına iyi girmek istiyoruz" dedi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 21 Aralık 2022 Çarşamba 06:50
Bodrum’un gözü kupada
Spor Toto 1. Lig'de evinde Samsunspor'la golsüz berabere kalıp ilk yarının son haftasına Play-Off potasında giren Bodrumspor, gözünü Türkiye Kupası'na çevirdi. Yeşil-beyazlılar 5. Turda deplasmanda karşılaşacağı Konyaspor maçına iddialı hazırlanırken; teknik direktör İsmet Taşdemir turu geçmek istediklerini söyledi. İyi işlere imza atmayı hedeflediklerini belirten Taşdemir, "Ligde iyi bir konumdayız. Devre arasına iyi girmek istiyoruz. Kupada da Konyaspor gibi güçlü bir takımla oynayacağız. Genellikle kupa maçlarında favori takımlar olmuyor. Yapabildiğimizin iyisini yapacağız. Kupada da yolumuza devam etmeyi istiyoruz" dedi.
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