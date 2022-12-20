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Gökhan’a talip çok

Spor Toto 1. Lig'de sonuncu sıradaki G.Birliği'nde 24 yaşındaki stoper Gökhan Gül, sergilediği performansla Süper Lig ekiplerinin dikkatini çekti. Geçen sezon başında F.Düsseldorf'tan gelen genç savunmacı, oynadığı 17 maçta attığı 4 golle ligde stoperler arasında en çok gol atan oyuncu konumunda.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 20 Aralık 2022 Salı 06:50
Gökhan’a talip çok
Spor Toto 1. Lig'de sonuncu sıradaki G.Birliği'nde 24 yaşındaki stoper Gökhan Gül, sergilediği performansla Süper Lig ekiplerinin dikkatini çekti. Geçen sezon başında F.Düsseldorf'tan gelen genç savunmacı, oynadığı 17 maçta attığı 4 golle ligde stoperler arasında en çok gol atan oyuncu konumunda.
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