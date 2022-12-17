Haberler TFF 1.Lig Göztepe Rize deplasmanında 3 maç sonra bir ilki yaşadı

Göztepe Rize deplasmanında 3 maç sonra bir ilki yaşadı

TFF 1. Lig ekiplerinden Göztepe, Çaykur Rizespor deplasmanından 2-0'lık galibiyetle ayrılarak 3 maçlık hasreti sona erdirdi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 17 Aralık 2022 Cumartesi 12:23
Göztepe Rize deplasmanında 3 maç sonra bir ilki yaşadı

Spor Toto 1. Lig'de konuk olduğu Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup eden Göztepe, deplasmanda 3 maç aradan sonra galip geldiği ligde puanını 24'e çıkardı.

Çaykur Rizespor karşısında aldığı 3 puanla galibiyet sayısını 7'ye çıkaran sarı-kırmızılı ekip, Yeni Malatyaspor'u dış sahada yendikten sonra Yılport Samsunspor ile Eyüpspor'a aynı skorlarla mağlup oldu. Adanaspor ile deplasmanda 2-2 berabere kalan sarı-kırmızılı ekip, Çaykur Rizespor'a üstünlük sağlayarak dış sahadaki bu hasretini sonlandırdı.

Çaykur Rizespor karşısında birer gol atan İsmail Köybaşı ile Romal Palmer bu sezon gol sayılarını 3'e çıkardı.

Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda 20 Aralık Salı günü deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşı karşıya gelecek.

Sarı-kırmızılı ekip, 1. Lig'de ilk devreyi 26 Aralık Pazartesi günü İzmir'deki Bodrumspor maçıyla tamamlayacak. Göztepe'de sarı kart görerek cezalı duruma düşen Emir Ortakaya Bodrumspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

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