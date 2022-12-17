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Göztepe kendine geldi

Haftanın ilk maçında Çaykur Rizespor’a konuk olan İzmir’in sarı-kırmızılı ekibi, İsmail Köybaşı ve Palmer’ın golleriyle galibiyete uzandı... Rizesporlu minik Yiğit için tribünlerde pankartlar açıldı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 17 Aralık 2022 Cumartesi 06:50
Göztepe kendine geldi

Spor Toto 1. Lig'de 18. haftanın açılış maçında Çaykur Rizespor'a konuk olan Göztepe, 3 puanı iki golle aldı: 2-0. İlk yarısı golsüz biten maçta konuk ekibin gollerini İsmail Köybaşı ve Palmer kaydetti. Geçen hafta üzerine kale direği devrilmesi sonucu hayatını kaybeden Rizespor'un altyapı oyuncusu Yiğit Demirel ve 2018'de makamında uğradığı silahlı saldırıda şehit olan Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi için tribünde pankartlar açıldı. Rizespor ilk 11 listesinde Yiğit'in ismini yazdı. Yiğit Demirel'in ailesi karşılaşmayı protokol tribününden izledi.

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