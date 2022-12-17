Haberler TFF 1.Lig Efe Sarıkaya'ya dev talipler!

Efe Sarıkaya'ya dev talipler!

Transfer yasağı nedeniyle altyapıdan gençleri de oynatmak zorunda kalan Altay’a talih kuşu kondu. 17 yaşındaki genç stoper Efe Sarıkaya’yı İspanyol Atletico resmen isterken, City de hazırda bekliyor.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 17 Aralık 2022 Cumartesi 06:50
Efe Sarıkaya'ya dev talipler!

Spor Toto 1. Lig'de Altay'da oynayan 17 yaşındaki stoper Efe Sarıkaya, dev kulüplerin radarına girdi. Genç stoperi son 2 haftadaki Bolu ve Denizli maçlarında İspanya'dan Atletico Madrid ve İngiltere Premier Lig devi Manchester City takibe aldı. İki kulübün scout ekiplerinin de Efe'nin performansını beğendiği, Madrid temsilcisinin resmi teklifini ilettiği öğrenildi. City'nin de önümüzdeki günlerde resmi teklifte bulunması bekleniyor. Atletico'nun teklifini düşük bulan yönetimin, bonservis ücreti konusunda net bir rakam belirlemediği bildirildi. Son olarak Kazımcan Karataş'ı 20 milyon TL'ye Galatasaray'a satan Altay, 18 yaşına 30 Kasım 2023'te girecek Efe'den de ciddi bir gelir bekliyor. Sol ayaklı stoper, Avrupa'dan bir kulüple anlaşsa bile FIFA kuralları gereği 18 yaşından önce ayrılamayacak. Türkiye U19 Milli Takımı'nda da boy gösteren genç savunmacı, bu sezon 1. Lig'de 13'ü ilk 11 olmak üzere 15 maçta ter döktü.

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