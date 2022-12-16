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Çaykur Rizespor Göztepe: 0-2 (MAÇ SONUCU ÖZET)

Spor Toto 1. Lig'in 18. haftasında Çaykur Rizespor ile Göztepe kozlarını paylaştı. Rize'de oynanan maçta 2-0'lık skorla kazanan taraf Göztepe oldu. İşte maçın ayrıntıları...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 16 Aralık 2022 Cuma 23:04
Çaykur Rizespor Göztepe: 0-2 (MAÇ SONUCU ÖZET)

Spor Toto 1'inci Lig'in 18'inci haftasında Çaykur Rizespor, evinde Göztepe'ye 2-0 yenildi.

Karşılaşma öncesi yeşil mavili taraftarlar, stadyuma 4 yıl önce uğradığı saldırı sonucunda şehit olan emniyet müdürü Altuğ Verdi ile kale direğinin üzerine düşmesi sonucu hayatını kaybeden altyapı oyuncusu Yiğit Demirel'in fotoğraflarını astı.

Yeşil mavili futbolcularda sahaya Demirel'in fotoğrafının basılı olduğu tişörtle çıktı.

MAÇTAN DAKİKALAR

2'nci dakikada Rizespor atağında Mithat, ceza yayında buluştuğu topa sert vurdu. Top sağ köşeden dışarıya gitti.

21'inci dakikada İsmail'in penaltı noktasına ortaladığı topu Kvasina kafasıyla kaleye gönderdi, kaleci Tarık topu kornere çeldi.

47'nci dakikada İsmail'in serbest vuruşta kaleye gönderdiği top ağlarla buluştu: 0-1.

53'üncü dakikada Yasin'in sağ kanattan ceza alanına gönderdiği topla buluşan Palmer'in vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-2.

Karşılaşma, deplasman ekibinin 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

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