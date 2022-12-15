Haberler TFF 1.Lig Gençlerbirliği'nin transfer yasağı kalktı!

Gençlerbirliği'nin transfer yasağı kalktı!

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde önemli gelişmeler yaşanıyor. Son olarak Ankara ekibinin başkanı Niyazi Akdaş, kulübün transfer yasağının kalktığını duyurdu. Ayrıca Niyazi Akdaş, Fenerbahçe'nin futbolcusu Arda Güler hakkında da önemli açıklamalara yer verdi. İşte haberin detayları...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 15 Aralık 2022 Perşembe 18:43 Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2022 Perşembe 18:52
Gençlerbirliği'nin transfer yasağı kalktı!

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son olarak Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Niyazi Akdaş, transfer yasağını kaldırdıklarını duyurdu.

Kulüp başkanı Akdaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Transfer yasağı kalktı. İyi bir kadro kuracağız. Ligde kalacağımıza gönülden inanıyorum." dedi.

ARDA GÜLER'DE ANLAŞMA TAMAM!

Akdaş, Arda Güler'in bir sonraki satışında yer alan pay hakkıyla ilgili de Fenerbahçe Kulübü ile anlaştıklarını söyledi.

Anlaşmanın detaylarına ilişkin bilgi veren Akdaş, "Fenerbahçe ile anlaştık. Paket halinde bir anlaşma yaptık. 2,5 milyon avro alacağız. Ayrıca önerdikleri 7-8 oyuncu var. Biz, onların içinden işimize yaracak oyuncuları kiralık olarak bedava alacağız. Biz de 4 genç oyuncumuzu verdik. Bunların ikinci satışından da yüzde 15 alacağız." diye konuştu.

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