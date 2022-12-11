Haberler TFF 1.Lig Ufuk Kahraman: Önümüze bakmak zorundayız

Ufuk Kahraman: Önümüze bakmak zorundayız

Spor Toto 1. Lig'in 17. hafta maçında, kendi evinde Bodrumspor'a 2-0 yenilen Altınordu Teknik Direktörü Ufuk Kahraman, kötü giden bir süreç içerisinde olduklarını ve bunu düzeltmek için çabaladıklarını söyledi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 11 Aralık 2022 Pazar 22:34
Ufuk Kahraman: Önümüze bakmak zorundayız

Spor Toto 1. Lig'in 17. hafta maçında, Bodrumspor'a 2-0 yenilen Altınordu'nun Teknik Direktörü Ufuk Kahraman, maç sonu değerlendirmelerde bulundu. Maçın başında iyi bir oyun sergilediklerini anca kalelerinde gördüğü 2 golle yenik duruma düştüklerini söyleyen Kahraman, kötü bir süreçte olduklarına vurgu yaptı. Maç sonrası yapılan basın toplantısında konuşan Ufuk Kahraman, "Hikayesi bol bir 90 dakika geçirdik. İlk yarısı fırtınayla başlayan bir maç; iyi başladığımız, gol pozisyonları bulduğumuz bir karşılaşmaydı. Ama her zaman olduğu gibi iki bireysel hata ve stoper oyuncumuzun sakatlanarak topu ıskalaması ile 2-0 geriye düştük. Ama bir tanesi boş kaleye olmak üzere net 4 gol pozisyonumuz var. Son 6 haftada en çok gol pozisyonuna girdiğimiz maçtı. İkinci yarı da direkten dönen topumuz ve kaçırdığımız bir pozisyonumuz var. Oyuncularım elinden geleni yapmaya çalıştı. 2-0'dan sonra oyundan düşmemeye çalıştı, maçı çevirmeye çalıştı ama olmadı. Kötü giden bir süreç var ve bu hikayeyi değiştirmek için her şeyi yapıyoruz, çabalıyoruz. Özellikle ön bölgede eksikliklerimiz var maalesef. Bu iki haftayı iyi geçirip, ikinci devreye iyi hazırlanmak istiyoruz. Erzurum ve Rize maçlarına iyi hazırlanıp önümüze bakmak zorundayız" dedi.

DİĞER
Son dakika haberleri: Tarihi yenilgiden sonra Cristiano Ronaldo sessizliğini bozdu! Hayranlarını kahreden sözler: “Sona erdi…”
Edirne'de amatör ligde meydana gelen kavgada 6 kişi gözaltına alındı! Taraftarların üzerinden satır ve bıçak çıktı
Buruk'tan transfer sözleri! "Ronaldo, Dembele ve Icardi..."
Beşiktaş ve Galatasaray istiyordu! Yeni takımı...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
İsmet Taşdemir: Çok kritik bir 3 puan aldık
Altınordu kötü gidişe 'dur' diyemiyor!
Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyon TL'lik soru belli oldu!
Yılbaşı tatili kaç gün? 1 Ocak resmi tatil mi?
FED Aralık ayı toplantısı ne zaman? İşte beklenti ve tahminler!
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İsmet Taşdemir: Çok kritik bir 3 puan aldık İsmet Taşdemir: Çok kritik bir 3 puan aldık 22:36
Ufuk Kahraman: Önümüze bakmak zorundayız Ufuk Kahraman: Önümüze bakmak zorundayız 22:34
Sivas süper bitirdi Sivas süper bitirdi 21:19
Borini: Hep bir fazlası olmalı Borini: Hep bir fazlası olmalı 21:18
2 transfer gerek 2 transfer gerek 21:17
Semih parladı Semih parladı 21:13
Daha Eski
U-17 galip: 2-1 U-17 galip: 2-1 21:12
Alli yüzleri güldürüyor Alli yüzleri güldürüyor 21:08
Menajer akını Menajer akını 21:06
Altınordu kötü gidişe 'dur' diyemiyor! Altınordu kötü gidişe 'dur' diyemiyor! 20:55
Redmond attı Beşiktaş kazandı! Redmond attı Beşiktaş kazandı! 20:52
A. Efes deplasmanda Beşiktaş'ı devirdi! A. Efes deplasmanda Beşiktaş'ı devirdi! 20:21