Gençlerbirliği 1-2 Erzurumspor (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Erzurumspor 3 maç sonra kazandı!

Spor Toto 1'inci Lig'in 17'nci haftasında Gençlerbirliği, sahasında Erzurumspor FK'ya 2-1 mağlup oldu.

6'ncı dakikada Erzurumspor tehlikeli geldi. Ceza sahası yayının önünde sırtı dönük bir şekilde topla buluşan Olanare, rakibinden sıyrıldıktan sonra sert bir vuruş yaptı. Kaleci Übeyd topu kornere tokatladı.

14'üncü dakikada Erzurumspor öne geçti. Ceza yayı üstünde topla buluşan Alican Özfesli, pasını ceza sahası içerisine giren Süleyman Koç'a gönderdi. Toplu kontrol eden Süleyman Koç, sağ çaprazdan uzak köşeye yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.

35'inci dakikada gelişen Gençlerbirliği atağında İlker Karakaş ceza sahasının dışında topla buluşarak rakibinden sıyrıldı. Kaleci ile karşı karşıya kalan İlker Karakaş'ın vuruşunda meşin yuvarlar az farkla auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0'lık Erzurumspor FK üstünlüğü ile sona erdi.

73'üncü dakikada Gençlerbirliği durumu 1-1'e getirdi. Barış Alıcı'nın pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Gökhan Gül, yaptığı şık vuruşla meşin yuvarlağı uzak köşeden ağlarla buluşturdu: 1-1.

78'inci dakikada Erzurumspor FK bir kez daha önce geçti. Lameira'nın ceza sahası içerisine doldurduğu topu Shala kafayla indirdi. Altıpas içerisinde sırt dönük olarak topu alan Olanare, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-2

90+6'ncı dakikada gelişen Erzurumspor FK atağında Shala, kaleci Göktuğ Bakırbaş'ın gönderdiği uzun topla rakip ceza sahasında buluştu. Gençlerbirliği kalecisi Übeyd Adıyaman ile karşı karşıya kalan Shala, sol ayağıyla topu sağ köşeden ağlarla buluşturdu ancak maçın hakemi VAR'da yapılan inceleme sonucunda ağlara giden top gol değeri kazanmadı.

Kalan sürede başka gol olmadı ve Erzurumspor FK karşılaşmayı 2-1'lik skorla kazandı.

STAT: Eryaman

HAKEMLER: Eren Özyemişoğlu, Bersan Duran, Emir Eray Eyisoy

GENÇLERBİRLİĞİ: Übeyd Adıyaman - Metehan Mert, Abdullah Şahindere, Gökhan Gül, Mert Kula, Barış Alıcı, Serdarcan Eralp (Dk. 80 Ataberk Gök), Grechyshkin (Dk. 69 Muhammed Bayır), Oleksandr Balyaev (Dk. 88 Kağan Özkan), İlker Karakaş (Dk 69 Aksel Aktaş), Sami Gökhan Altıparmak

ERZURUMSPOR FK: Göktuğ Bakırbaş - Orhan Ovacıklı, Fırat Şaşi, Mustafa Akbaş, Cengizhan Bayrak (Dk. 89 Yakup Kırtay), Paulo Lameira, Martin Hasek (Dk. 88 Zakarya Bergdich), Alican Özfesli (Dk. 74 Herolind Shala), Muhammed Furkan Özhan (Dk. 58 Ufuk Budak), Süleyman Koç (Dk. 74 Celal Hanalp), Samuel Olanare

GOLLER: Dk. 73 Gökhan Gül (Gençlerbirliği) - Dk. 14 Süleyman Koç, Dk. 78 Samuel Olanare (Erzurumspor FK)

SARI KARTLAR: Mert Kula (Gençlerbirliği) - Paulo Lameira, Alican Özfesli, Ufuk Budak (Erzurumspor FK)