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Spor Toto 1. Lig'de heyecan sürüyor

Spor Toto 1. Lig'de heyecan sürüyor.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 07 Aralık 2022 Çarşamba 06:50
Spor Toto 1. Lig'de heyecan sürüyor
Spor Toto 1. Lig'de 16. haftayı lider geçen, 12 maçtır bileği bükülmeyen Eyüpspor, bitime 3 hafta kala ligin ilk devresini lider tamamlamayı garantiledi.

ALTAY YÜKSELİŞTE

Spor Toto 1. Lig'de 7 maçtır mağlubiyet yüzü görmeyen Altay'da teknik direktör Sinan Kaloğlu, rakiplerini iyi analiz ettiklerinin altını çizdi.


KAPTAN YASİN FARK YARATTI

Adana deplasmanında iki kez yenik duruma düşmesine rağmen 2-2'yi bulan Göztepe'de kaptan Yasin Öztekin, takımını sırtlıyor. Adana'ya gol atan 35 yaşındaki yıldız, 5 gole ulaştı.


ABDİOĞLU: ŞAMPİYON OLACAĞIZ

1. Lig'de 2. sıradaki Y.Samsunspor'un kaptanı Yusuf Abdioğlu, "Hedefimiz şampiyonluk ve Eyüp'ün üzerinde bitirmek için elimizden geldiğince mücadele edeceğiz" dedi.
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