Spor Toto 1. Lig'de heyecan sürüyor.

ALTAY YÜKSELİŞTE
Spor Toto 1. Lig'de 7 maçtır mağlubiyet yüzü görmeyen Altay'da teknik direktör Sinan Kaloğlu, rakiplerini iyi analiz ettiklerinin altını çizdi.
KAPTAN YASİN FARK YARATTI
Adana deplasmanında iki kez yenik duruma düşmesine rağmen 2-2'yi bulan Göztepe'de kaptan Yasin Öztekin, takımını sırtlıyor. Adana'ya gol atan 35 yaşındaki yıldız, 5 gole ulaştı.
ABDİOĞLU: ŞAMPİYON OLACAĞIZ
1. Lig'de 2. sıradaki Y.Samsunspor'un kaptanı Yusuf Abdioğlu, "Hedefimiz şampiyonluk ve Eyüp'ün üzerinde bitirmek için elimizden geldiğince mücadele edeceğiz" dedi.
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