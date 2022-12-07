Bandırmaspor Trabzonspor'dan kiraladığı Arda Akbulut'un sözleşmesini feshetti!

Trabzonspor'un sezon başında Bey Çimento Bandırmaspor'a kiraladığı yedek kalecisi Arda Akbulut, kulübüyle olan sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti.

Trabzonspor'da fazla forma şansı bulamayan kaleci Arda Akbulut, sezon başında Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Bey Çimento Bandırmaspor'a kiralanmıştı. Yeni takımıyla 2 yıllık sözleşme imzalayan 21 yaşındaki oyuncu, daha fazla sahada olma ümidiyle gittiği Bandırmaspor'da da forma şansı bulamadı.

15 MAÇTA SAHAYA ÇIKMADI

Bey Çimento Bandırmaspor'da toplam 15 maçın 11'inde kadroda olmayan, 4 maçta da yedek kulübesinde bekleyen oyuncu kulübüyle anlaşarak ayrıldı. Bey Çimento Bandırmaspor'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Profesyonel oyuncularımızdan Arda Akbulut ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Oyuncumuza bu zamana kadarki emeklerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Bordo mavililerle 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan file bekçisi, geçen sezon Süper Lig'de Trabzonspor formasıyla 1 lig maçında forma giyebilmişti.