Birlikte zafere

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, takımın form durumundan memnun olduğunu söyledi. Tanque, Laura ve Harris'in hücum hattında etkili olduğunu hatırlatan başkan Yıldırım, "Sezon ortası iyice form tutmaları ve birlikte oynamaya alışmaları takımda inanılmaz bir enerji yarattı. Biz bu ligin en iyi hücum oyuncularına sahibiz. Hocamız da gayretli bir şekilde çalışıyor. Medya, taraftar, şehir birlikte başaracağız" ifadelerini kullandı.

TRANSFERLE YÜRÜMÜYOR

Devre arası transferiyle ilgili de konuşan Yıldırım, hocanın isteği doğrultusunda hareket edeceklerini ifade etti. Yıldırım, "Giresun, A.Gücü ve İstanbulspor devre arası transfer yapmadan Süper Lig'e çıktı. Demek ki transferlerle bu işler olmuyor. Bizim çok iyi bir kadromuz var. Bu takım bu sezon inşallah şampiyon olacak" diye konuştu.