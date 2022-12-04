Samsun patladı

Spor Toto 1. Lig'in formda ekibi Samsunspor, Denizlispor karşısında gol şov yaptı. Maça hızlı başlayan Karadeniz ekibinin 3'te Ali'yle bulduğu gol ofsayta takıldı. 25'te dengeyi bozan isim olan Laura, 36'da farkı ikiye çıkarttı: 2-0. 61'de karambolde topu önünde bulan Ali Ülgen'in dokunuşu durumu 3-0'a getirdi.
AHMET BİTİRDİ
68'de Ali'nin sağdan pasına iyi hareketlenen Harris, topu boş kaleye yuvarladı: 4-0. 90+2'de Polat'ın ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Ahmet Sagat'ın şutu filelerle buluştu: 5-0. Denizlispor engelini rahat geçen Samsunspor, yenilmezlik serisini 6'ya; puanını ise 27'ye çıkarttı. Denizlispor ise 6 puanla son sırada kaldı.