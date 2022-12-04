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Samsun patladı

Denizlispor'u konuk eden Karadeniz ekibi, farklı kazanarak 27 puana çıktı. Galibiyeti getiren golleri Laure (2), Ali, Ahmet ve Harris kaydetti.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 04 Aralık 2022 Pazar 06:50
Samsun patladı

Spor Toto 1. Lig'in formda ekibi Samsunspor, Denizlispor karşısında gol şov yaptı. Maça hızlı başlayan Karadeniz ekibinin 3'te Ali'yle bulduğu gol ofsayta takıldı. 25'te dengeyi bozan isim olan Laura, 36'da farkı ikiye çıkarttı: 2-0. 61'de karambolde topu önünde bulan Ali Ülgen'in dokunuşu durumu 3-0'a getirdi.

AHMET BİTİRDİ

68'de Ali'nin sağdan pasına iyi hareketlenen Harris, topu boş kaleye yuvarladı: 4-0. 90+2'de Polat'ın ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Ahmet Sagat'ın şutu filelerle buluştu: 5-0. Denizlispor engelini rahat geçen Samsunspor, yenilmezlik serisini 6'ya; puanını ise 27'ye çıkarttı. Denizlispor ise 6 puanla son sırada kaldı.

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