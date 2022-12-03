Göztepe Adanaspor'a konuk olacak

Spor Toto 1. Lig'in 16. haftasında Göztepe, Pazar günü Adanaspor'a konuk olacak.

Yeni Adana Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak Adanaspor-Göztepe karşılaşmasında hakem Sarper Barış Saka düdük çalacak. Hakem Saka, bu sezon 1. Lig'de ilk kez görev yapacak.

Geçen hafta Altay ile oynadığı müsabaka çıkan olaylar nedeniyle tatil edilen 17 puanlı Göztepe, haftaya aynı puana sahip Adanaspor'un averajla gerisinde 13. sırada girdi.

İzmir ekibi, son 2 deplasman maçında Yılport Samsunspor ve Eyüpspor'a 1-0'lık skorlarla yenilirken, iç sahada bu sezon mağlubiyeti bulunmayan Adanaspor ise topladığı 17 puanın 15'ini evinde elde etti.