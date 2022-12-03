Eyüpspor yoluna doludizgin devam ediyor!

Spor Toto 1. Lig'de geride kalan 16 haftanın ardından Eyüpspor şampiyonluğa adım adım ilerlemeye devam ediyor. 'Bir Semtin Rüyası' diyerek çıkılan bu yolda Eyüpspor bu haftada evinde Tuzlaspor'u 2-0 mağlup ederek puanını 37 yaptı ve liderliğini sürdürdü.



Başkan Murat Özkaya ve Asbaşkan Fatih Kulaksız yönetiminde inanılmaz bir kadro kuran eflatun-sarılar iç sahada oynadıkları 9 karşılaşmadan da galibiyetle ayrılmayı başardı.



Eyüpspor deplasmanda oynadığı 7 mücadele ise 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti.



İbrahim Üzülmez yönetiminde oyun disiplini çok yüksek bir takım olan Eyüpspor için ise şimdiden gelecek sezon planlamaları başlayacak gibi gözüküyor.



Başkanından futbolcusuna, teknik heyetinden kulüpteki her personeline kadar tam bir aile takımı görüntüsü veren Eyüpspor, birçok futbolseverin de beğenisini kazandı. Başkan Murat Özkaya ve asbaşkan Fatih Kulaksız'ın 'Bir Semtin Rüyası' dedikleri proje futbol camiasında büyük ses getirdi.

