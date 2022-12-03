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Altay Göztepe maçı sonrası taraftarsız ilk maçına çıkıyor

TFF 1. Lig'in 15. haftasında Altay, olaylı Göztepe derbisi sonrası ilk maçına çıkacak. İzmir ekibi, Boluspor ile karşı karşıya gelecek.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 03 Aralık 2022 Cumartesi 14:58
Altay Göztepe maçı sonrası taraftarsız ilk maçına çıkıyor
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay, Pazar günü sahasında Boluspor ile karşılaşacak.

Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında Altay, Pazar günü Boluspor'la karşılaşacak. Müsabaka Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi İstanbul bölgesinden Mete Kalkavan yönetecek.

İzmir temsilcisi Altay, geçen haftaki olaylı Göztepe maçından sonra ilk kez evinde sahaya çıkacak. Yaşanan olaylardan dolayı siyah-beyazlılar, 6 maçlık seyircisiz oynama cezası almıştı. Altay böylece Boluspor müsabakasıyla ilk seyircisiz maçını oynamış olacak.

Altay, bu sezon evinde oynadığı mücadelelerde 2 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 3 beraberlik aldı. Boluspor ise bu sezon deplasmanda 2 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 2 beraberlik elde etti.
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