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Altay'a 6 Göztepe'ye 4 maç ceza

Altay'a 6 maç seyircisiz 168 bin TL, Göztepe'ye 4 maç seyircisiz 112 bin TL ceza verildi PFDK, dehşet verici görüntülerin yaşandığı, olaylar nedeniyle yarıda kalan Göztepe-Altay maçında cezaları açıkladı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 02 Aralık 2022 Cuma 06:50
Altay'a 6 Göztepe'ye 4 maç ceza
Dünyagündeminde de geniş bir yer bulan yaşanan dehşet verici görüntüler ve tribün terörü sonrasında yarıda kalan Göztepe-Altay maçında cezalar açıklandı. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından yapılan açıklamada şöyle: "Göztepe'nin, Altay'la Spor Toto 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 4 resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama ve 112 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan GÜNEY TRİBÜN 219, KUZEY TRİBÜN 207 nolı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine, Altay'ın taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 6 resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama ve 168 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 17 bin 500 TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN 209-210 nolu bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine karar verildi."

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