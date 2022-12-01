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TFF 1. Lig'de haftanın açılış maçı Eyüpspor Tuzlaspor arasında oynanacak

2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle Süper Lig'e ara verilmesine karşın, TFF 1. Lig devam ediyor. 16. haftanın oynanacağı TFF 1. Lig'de perdeyi, Eyüpspor ve Tuzlaspor açacak. İşte detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 01 Aralık 2022 Perşembe 10:27
TFF 1. Lig'de haftanın açılış maçı Eyüpspor Tuzlaspor arasında oynanacak

Spor Toto 1. Lig'in 16. hafta mücadelesi, Cuma günü oynanacak Eyüpspor-Tuzlaspor müsabakasıyla start alacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, haftanın açılış maçı Eyüp Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak.

Ligde 16. haftanın programı şöyle:

2 Aralık Cuma:

20.00 Eyüpspor-Tuzlaspor (Eyüp)

3 Aralık Cumartesi:

13.30 Bodrumspor-Gençlerbirliği (Bodrum İlçe)

13.30 Beyçimento Bandırmaspor-Altınordu (Bandırma 17 Eylül)

16.00 Yılport Samsunspor-Altaş Denizlispor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

19.00 Sakaryaspor-Erzurumspor FK (Yeni Sakarya Atatürk)

4 Aralık Pazar:

13.30 Manisa FK-Ankara Keçiörengücü (Mümin Özkasap)

16.00 Adanaspor-Göztepe (Yeni Adana)

19.00 Altay-Dyorex Boluspor (Alsancak Mustafa Denizli)

5 Aralık Pazartesi:

20.00 Çaykur Rizespor-Pendikspor (Çaykur Didi)

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