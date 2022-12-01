Ozan idmana çıkamadı

Göztepe maçında taraftar saldırısına uğrayan Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç, takımdaki ilk antrenmanına başındaki ağrılar nedeniyle çıkamadı. Hafta sonu oynanacak Boluspor maçına ve antrenmanlar için ise sağlık kurulunun vereceği karara göre hareket edilecek.
Göztepemaçında taraftar saldırısına uğrayan Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç, takımdaki ilk antrenmanına başındaki ağrılar nedeniyle çıkamadı. Hafta sonu oynanacak Boluspor maçına ve antrenmanlar için ise sağlık kurulunun vereceği karara göre hareket edilecek.