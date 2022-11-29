Altınordu puana hasret

Ligde üst üste aldığı 3 galibiyetin ardından 11. haftadan itibaren Yeni Malatyaspor, Eyüpspor, Altay, Adanaspor ve Manisa FK maçlarını puansız geçen Altınordu, ilk yarının son 4 haftasına 12 puanla 16. sırada girdi. İzmir temsilcisi, 5 yenilgisinin 3'ünü iç sahada, 2'sini de deplasmanda yaşadı.

Dün Altınordu'nun tek golünü kaydeden Ali Dere, takımda bu sezon gol atan 6. isim oldu.

İzmir temsilcisi, devreyi Beyçimento Bandırmaspor (D), Bodrumspor, Erzurumspor FK (D) ve Çaykur Rizespor maçlarıyla tamamlayacak.

Dünkü maçta gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Kubilay Aktaş, gelecek hafta forma giyemeyecek.