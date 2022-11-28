Altınordu - Manisa FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig

Altınordu - Manisa FK maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Spor Toto 1. Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 15. hafta maçında Altınordu ile Manisa FK kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Altınordu - Manisa FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ALTINORDU - MANİSA FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Altınordu - Manisa FK maçı 28 Kasım Pazartesi günü saat 20:00'de TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

Altınordu - Manisa FK- CANLI İZLE