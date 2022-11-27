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Futbol bayramı

Spor Toto 1'inci Lig'de hedefini Play-Off olarak belirleyen iki köklü İzmir takımı Göztepe ve Altay, bugün derbide karşı karşıya gelecek.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2022 Pazar 06:50
Futbol bayramı
Spor Toto 1'inci Lig'de hedefini Play-Off olarak belirleyen iki köklü İzmir takımı Göztepe ve Altay, bugün derbide karşı karşıya gelecek. Gürsel Aksel Stadı'nda Emre Kargın'ın yöneteceği karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Ev sahibi Göztepe'de sakatlıkları bulunan golcü Hüsamettin ve sol bek Yunus Emre ile kart cezalısı Palmer forma giyemeyecek. Konuk Altay'da ise Ceyhun derbide mücadele edemeyecek. İl Spor Güvenlik Kurulu'nun aldığı karar neticesinde 1000 Altay taraftarı Gürsel Aksel Stadı'ndaki yerlerini alabilecek. Göztepe ve Altay derbiyle birlikte 64. resmi randevularına çıkacak. Geride kalan 63 müsabakada Altay ezeli rakibini 26 kez yenerken, Göztepe 13 defa sahadan galibiyetle ayrıldı. 24 maç ise berabere bitti. İki takım son olarak geçen sezon Süper Lig'de karşılaşırken, Altay iki maçı da kazanmayı başardı. İki takım sezon sonunda birlikte Süper Lig'e mendil salladı.
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