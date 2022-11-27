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Erzurumspor - Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig

TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. 15. hafta maçında Erzurumspor ile Bandırmaspor karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Erzurumspor - Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2022 Pazar 08:00 Güncelleme Tarihi: 27 Kasım 2022 Pazar 08:00
Erzurumspor - Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig

Erzurumspor - Bandırmaspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Spor Toto 1. Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 15. hafta maçında Erzurumspor ile Bandırmaspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Erzurumspor - Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ERZURUMSPOR - BANDIRMASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Erzurumspor - Bandırmaspor maçı 27 Kasım Pazar günü saat 13.30'da beIN Sports 2 ve TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

Erzurumspor Bandırmaspor- CANLI İZLE

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