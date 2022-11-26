Samsun iddialı

Süper Lig kovalayan iki takım Pazar günü karşı karşıya geliyor. Lig 3'sü Keçiörengücü sahasında hemen arkasındaki Samsunspor ile mücadele verecek. Bu karşılaşma öncesinde Karadeniz temsilcisi bir hayli iddialı. Son 3 maçını kazanarak gelen Samsunspor'da teknik direktör Hüseyin Eroğlu "İyi bir ivme yakaladık. Bu şekilde devam etmek istiyoruz. Hedefimiz Süper Lig. Bu şehre yakışacak sonuçlar almak istiyoruz" ifadelerini kullandı.



GÖZLER TANQUE'DA

Samsunspor, Keçiörengücü karşısında yine golcüsü Douglas Tanque'a güveniyor. 29 yaşındaki hücum oyuncusu, forma giydiği 8 maçta 5 defa fileleri havalandırdı. Brezilyalı yıldızın gol attığı karşılaşmalarda Karadeniz temsilcisi puan kaybetmedi. Sakaryaspor'u 3-2 yendikleri maçta hat-trick yapmıştı. 2-0'lık Gençlerbirliği ve 2-1'lik Tuzlaspor galibiyetlerinde de 1'er defa ağları havalandırdı. Keçiörengücü'ne karşı da en büyük hücum silahı olacak.



DEV DERBİ SEYİRCİLİ

İzmir İl Spor Güvenlik Kurulu sevindiren bir karar aldı. Buna göre hafta sonu oynanacak Göztepe- Altay maçında deplasman yasağı olmayacak. Altay taraftarı da İzmir derbisinde kendilerine ayrılan bölümde karşılaşmayı izleyebilecek.