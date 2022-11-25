Haberler TFF 1.Lig Göztepe-Altay derbisini iki takımın taraftarı da stadyumda izleyebilecek!

Göztepe-Altay derbisini iki takımın taraftarı da stadyumda izleyebilecek!

Spor Toto 1. Lig'de 15. hafta oynanacak olan Göztepe - Altay derbisi öncesi taraftarlara sevindiren haber geldi. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak olan maç öncesi yaptığı açıklamada her iki takımı taraftarının da stada alınacağını duyurdu.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 25 Kasım 2022 Cuma 21:44
Göztepe-Altay derbisini iki takımın taraftarı da stadyumda izleyebilecek!

Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında Göztepe ile Altay arasında oynanacak olan mücadele öncesi dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Son olarak İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Spor Toto 1. Lig 15. hafta maçlarından Göztepe-Altay maçının oynanacağı Gürsel Aksel Stadı'na her iki takımın tarafının da alınacağını duyurdu.

Vali Köşger, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hafta sonu oynanacak Göztepe-Altay futbol maçının 'Deplasman takımının taraftarı olmaksızın oynanması' teklifi Valiliğimce uygun görülmemiştir. Göztepe-Altay maçına her iki takımın taraftarları da serbestçe girebilecektir." ifadelerini kullandı.

Köşger, sportmence ve centilmence bir maç olması dileğinde bulundu.

Gürsel Aksel Stadı'nda 27 Kasım'da oynanacak maça siyah-beyazlı kulübün taraftarının güvenlik gerekçesiyle alınmaması gündeme gelmişti.

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