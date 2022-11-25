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Altay Göztepe derbisinde Marco Paixao'ya güveniyor

TFF 1. Lig'de İzmir derbisi oynanacak. Şehrin köklü iki temsilcisi Altay ve Göztepe, Gürsel Aksel Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. İşte maç öncesi önemli ayrıntılar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 25 Kasım 2022 Cuma 13:02
Altay Göztepe derbisinde Marco Paixao'ya güveniyor

Spor Toto 1'inci Lig'de pazar günü Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak Göztepe-Altay derbisi için geri sayıma geçilirken iki takım bu sezon gol yollarında zayıf kaldı. İki İzmirli, sonuncu Altaş Denizlispor'an sonra en gol atan takımlar oldu. Göztepe ve Altay geride kalan 14 haftada 12'şer kez fileleri sarstı.

Derbiye ev sahipliği yapacak Göztepe, oynadığı 13 maçın 6'sında gol sevinci yaşayamadı. Sarı-kırmızılılar Gençlerbirliği, Boluspor, Pendikspor, Tuzlaspor, Samsunspor ve Eyüpspor karşılaşmalarını boş geçti. Göztepe bu sezon bir maçta en fazla golü Denizlispor'a attı ve evinde rakibini 5-0 yenmeyi başardı. Göztepe'nin ligde en skorer oyuncusu ise kaptanı Yasin Öztekin oldu.

Deneyimli kanat oyuncusu 4 kez fileleri sarstı. Altay da ezeli rakibi Göztepe gibi bu sezon gol yollarından sıkıntılar çekti. Siyah-beyazlılar 14 maça çıkarken, 5 karşılaşmada sevinç yaşayamadı.

Altay, Samsunspor, Pendikspor, Yeni Malatyaspor, Eyüpspor ve Çaykur Rizespor sınavlarında sevinç yaşayamadı. Altay'ın tecrübeli golcüsü Marco Paixao ise hem takımın hem de ligin en skorer oyuncusu oldu. Portekizli 38 yaşındaki futbolcu, toplam 9 kez rakip fileleri sarsarak büyük koz haline geldi.

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