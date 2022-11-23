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Eyüpspor'a stat müjdesi!

Spor Toto 1'inci Lig'de 14 hafta sonunda en yakın rakibiyle puan farkını 9'a çıkararak liderliğini sürdüren Eyüpspor'da gündem yeni stat! Kulübün uzun yıllar maçlarını oynadığı Eyüp Stadyumu'nun yenilenmesi adına çalışmalar başladı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2022 Çarşamba 15:37
Eyüpspor'a stat müjdesi!
Spor Toto 1'inci Lig'de 14 hafta sonunda en yakın rakibiyle puan farkını 9'a çıkararak liderliğini sürdüren Eyüpspor'da gündem yeni stat! Kulübün uzun yıllar maçlarını oynadığı Eyüp Stadyumu'nun yenilenmesi adına çalışmalar başladı.

10-12 BİN KİŞİLİK STAT HAZIRLIĞI

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, Eyüp Stadı'nın durumuyla ilgili katıldığı yayında, "Eyüpspor Süper Lig'e çıkınca stadımızı büyüteceğiz. Eyüp Stadı'nı proje ihalesine çıkarıyoruz. Stat projesi yapmış firmalar girsin, bize öneriler getirsin. Öncelikle 10-12 bin kişilik tribün buraya nasıl sığar, bunu göreceğiz. Bunun projesini elde edeceğiz. Daha sonra başta Spor Bakanlığı olmak üzere kurumların kapısını çalmaya başlayacağız. Tüm projeyi hazır hale getirecek çalışmalara başladık" şeklinde konuştu.
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