Eyüpspor'a stat müjdesi!

10-12 BİN KİŞİLİK STAT HAZIRLIĞI
Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, Eyüp Stadı'nın durumuyla ilgili katıldığı yayında, "Eyüpspor Süper Lig'e çıkınca stadımızı büyüteceğiz. Eyüp Stadı'nı proje ihalesine çıkarıyoruz. Stat projesi yapmış firmalar girsin, bize öneriler getirsin. Öncelikle 10-12 bin kişilik tribün buraya nasıl sığar, bunu göreceğiz. Bunun projesini elde edeceğiz. Daha sonra başta Spor Bakanlığı olmak üzere kurumların kapısını çalmaya başlayacağız. Tüm projeyi hazır hale getirecek çalışmalara başladık" şeklinde konuştu.
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