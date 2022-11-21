Süper Lig aşkına

Spor Toto 1. Lig'de şampiyonluk hedefleyen Çaykur Rizespor, ligin güçlü ekiplerinden Boluspor'u tek golle devirdi. İlk yarısı golsüz sona eren mücadelede 55'te Boluspor'da Balde'nin ceza sahasında pasını vermeye çalışırken Mithat araya girdi ve mutlak golü önledi. 72'de ceza sahasında Ercan'ın Bolasie'ye yaptığı faul sonrası hakem Murat Erdoğan penaltı noktasını gösterdi. 33 yaşındaki Kongolu yıldız Bolasie, ağları sarsıp, Spor Toto 1. Lig'deki 6. maçında 5. kez fileleri havalandırdı. Kalan sürede skoru koruyan Karadeniz ekibi, yenilmezlik serisini 8'e taşıyıp Süper Lig yolunda önemli bir galibiyet elde etti. Boluspor ise play-off yolunda darbe yedi.