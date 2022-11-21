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Süper Lig aşkına

Rizespor, Boluspor'u da yenip çıkışını sürdürdü. Atmacalar, Kongolu yıldızı Bolasie’nin penaltı golüyle kazanıp 22 puanla 5. sıraya çıktı. 8 maçtır bileği bükülmeyen Çaykur Rizespor, Boluspor galibiyetiyle sahasında üst üste 2. galibiyetini aldı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 21 Kasım 2022 Pazartesi 06:50
Süper Lig aşkına
Spor Toto 1. Lig'de şampiyonluk hedefleyen Çaykur Rizespor, ligin güçlü ekiplerinden Boluspor'u tek golle devirdi. İlk yarısı golsüz sona eren mücadelede 55'te Boluspor'da Balde'nin ceza sahasında pasını vermeye çalışırken Mithat araya girdi ve mutlak golü önledi. 72'de ceza sahasında Ercan'ın Bolasie'ye yaptığı faul sonrası hakem Murat Erdoğan penaltı noktasını gösterdi. 33 yaşındaki Kongolu yıldız Bolasie, ağları sarsıp, Spor Toto 1. Lig'deki 6. maçında 5. kez fileleri havalandırdı. Kalan sürede skoru koruyan Karadeniz ekibi, yenilmezlik serisini 8'e taşıyıp Süper Lig yolunda önemli bir galibiyet elde etti. Boluspor ise play-off yolunda darbe yedi.
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